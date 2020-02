Asiantuntija: Keskusta ja vasemmistoliitto saattavat hylätä Marinin hallituksen

– Vasemmistoliito näyttää kuopivan maata rynnätäkseen ulos hallituksesta. Keskusta vokottelee Paavo Väyrystä apuun. Voi olla, että Sanna Marin kirjautuu historiaan vielä lyhytikäisemmäksi pääministeriksi kuin edeltäjänsä. Anderssonin ja Kulmunin kannattaisi pysähtyä miettimään, mitä nyt ihan oikeasti on tapahtumassa. He ovat siitä vastuussa, Tarkka kommentoi Facebookissa.

– Meidän näkökulmastamme me emme pysty ratkaista niitä haasteita, mitä meillä on työllisyyden nähden, ellemme panosta esimerkiksi juuri osaamiseen ja koulutukseen sekä työperäiseen maahanmuuttoon merkittävästi, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson totesi.

– Toimista ensisijaisin on työmarkkinoiden toiminnan parantaminen. Tapaamistani sadoista suomalaisyrityksistä eri puolelta Suomea nousi jo viime vuonna yhä vahvempi viesti siitä, että työvoimasta on pulaa. Työllisyysvaikutukset on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, ja myös lyhyellä aikavälillä kipeisiin päätöksiin on rohjettava ryhtyä hyvinvointiyhteiskunnan pitämiseksi pystyssä, hän kirjoittaa blogissaan.