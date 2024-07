Asiantuntija käänsi Toni Keräsen epäonnistumisen positiiviseksi "Latinki oli järkyttävä"

– Toni osoitti, että on ihan ennätyskunnossa, eli mitään ei ole menetetty, Evilä kommentoi Limingan Niittomiesten heittäjän suorituksia Pariisissa.

– Tonin osalta näki, että latinki oli niittomiehellä ihan järkyttävä. Halusi kaataa kaikki kannot kaskessa ja vetää mukanaan. Sitten kun on tahtoa enemmän, jää taitopuoli vähän heikommaksi. Näki, että ruutia on, ja kunto on äärettömän kova, Evilä sanoo.