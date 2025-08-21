Usea suomalaisurheilija vaikeassa tilanteessa – "Ei auta jossitella"

Useampi suomalaisurheilija hakee Tukholmasta viimeistä silausta MM-rankingiin.

Yleisurheilun klassikkotapahtuma Suomi–Ruotsi-maaottelu viettää viikonloppuna Tukholmassa pyöreitä 100-vuotisjuhliaan, mutta monelle urheilijalle juhlakisa toimii myös kriittisenä etappina MM-kisahaaveen metsästämisessä.

Syyskuussa järjestettävien Tokion MM-kisojen rankingikkuna sulkeutuu sunnuntaina, joten Ruotsi-ottelu tarjoaa maiden urheilijoille viimeisen mahdollisuuden MM-rankingpisteiden kohentamiseen. Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin (WA) kategoriassa Finnkampen on vasta D-kategoriassa, joten rankingia parantaakseen urheilijoilta vaaditaan väkevää tulostasoa.

Suomalaisurheilijoista esimerkiksi pikajuoksija Lotta Kemppinen, pituushyppääjä Kristian Pulli, korkeushyppääjä Daniel Kosonen ja kävelijä Jerry Jokinen ovat rankingissa niukasti MM-paikkojen ulkopuolella ja kaipaisivat pisteisiinsä kohennusta.

Suomen urheiluliiton (SUL) huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen vahvistaa, että tulosten pitää olla hyviä, jotta rankingpisteet nousisivat Tukholmassa.

– D-kategorian kilpailussa voitto antaa suurimmassa osassa lajeja 40 rankingpistettä. Se ei sinänsä vie hirveän pitkälle, vaan nyt vaaditaan kovia tuloksia. Mutta kun on viimeinen paikka, niin se on viimeinen paikka. Ei auta jossitella, Salonen sanoo.

WA jakaa urheilijoille MM-paikkoja tulosrajan ja WA:n rankingjärjestelmän kautta. Rankingjärjestelmässä urheilijoille lasketaan tietyltä ajalta parhaiden kilpailujen pistekeskiarvo. Urheilijan tuloksen lisäksi kilpailun taso ja urheilijan loppusijoitus vaikuttavat saatuun pistelukemaan.

"Mahdollisuuksien rajoissa"

Suomi on nimennyt MM-Tokioon toistaiseksi viisi tulosrajan tehnyttä urheilijaa (moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo, seitsenottelija Saga Vanninen sekä aitajuoksijat Lotta Harala ja Nooralotta Neziri). Kestävyysjuoksija Camilla Richardssonilla olisi ollut kisapaikka maratonille, mutta hän jää loukkaantumisen takia pois MM-tapahtumasta.

Salonen arvioi Suomen joukkueen lopullisen koon asettuvan 25 ja 30 urheilijan väliin.

– 30 urheilijaa on mahdollisuuksien rajoissa, mutta se vaatisi vielä tapahtumia.

SUL:n kolmas MM-valintapäivä on 27. elokuuta eli kolme päivää maaottelun jälkeen. Viimeisenä valintapäivänä 30. elokuuta joukkue saattaa täydentyä, jos valintakelpoisia urheilijoita on mahdollista valita kisoihin. Kisapaikkoja voi avautua, jos maat eivät lähetä kaikkia valintakelpoisia urheilijoitaan kisoihin esimerkiksi loukkaantumisten tai muiden syiden takia.

– Listoilla on mukana myös uransa lopettaneita urheilijoita, Salonen muistuttaa.

Suomen valintakelpoisista urheilijoista naisten 5 000 metrin juoksija Nathalie Blomqvist on ollut myös jo pitkään loukkaantuneena. Blomqvist ei ole kilpaillut koko kesänä.

Neljään lajiin täysi trio?

Suomi on lähettämässä Tokioon historiallisen naisvaltaisen MM-joukkueen, sillä alkuviikon rankingtilanteessa vain kuusi suomalaismiestä oli kiinni kisapaikassa. Alkuviikon tilanteen perusteella Suomi on saamassa Tokioon täyden kolmen urheilijan kaartin miesten keihäänheittoon, naisten pika-aitoihin, naisten seiväshyppyyn ja naisten kuulantyöntöön.

Miesten keihäässä Toni Keränen, Lassi Etelätalo ja Eemil Porvari kisaavat Ruotsi-ottelussa, Oliver Helander hakee perjantaina näyttöä Timanttiliigan kilpailussa. Naisten pika-aidoissa Saara Keskitalo on Reetta Hursketta perässä rankingpisteissä, mutta on kotimaisen kauden tilastokolmonen Haralan ja Nezirin jälkeen. SUL valitsi Keskitalon myös Ruotsi-otteluun Haralan ja Nezirin ohella.

Suomi puolustaa perjantaina Tukholmassa alkavassa juhlamaaottelussa sekä miesten että naisten sarjan voittoa. Suomi voitti viime vuonna Helsingissä molemmat maaottelut ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1998.