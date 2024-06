Oliver Helander teki erityishavainnon Toni Keräsestä juuri ennen ennätyskisaa

– Teknisesti oli kyllä aika surkeaa, mutta tulokseen ihan ok-tyytyväinen. Jos nyt huonona päivänä menee tuohon, on ihan ok. Tietysti olisin halunnut heittää vähän paremmin. Ei tänään, Helander pui.

"Verkkakentällä ei yleensä heitetä niin kovaa"

– Välillä on ollut ihan ok-kisoja. On hyvä, että tulee uusia, jotka heittävät vähän pidemmälle. On hyvä, jos on kovatasoiset kisat myös kotimaassa.