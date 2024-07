Mahutshihin hurjan ME:n mahdollisti merkittävä muutos

– Se selittyy oikeastaan tehdyllä muutoksella. Urheilu on jatkuvaa analysointia ja Mahutshihin leirissä ymmärrettiin, että tarvitaan lisää horisontaalinopeutta, että on jotain mitä suunnata vertikaalisuuntaan, Evilä kertoo.

– Mutta se, että miten se tehtiin, on sitten oma juttunsa. Nyt sitä on kisoissa tehty koko ajan. Kisa kisalta on virhemarginaali pienentynyt jatkuvasti. Vähän paremmin pystytään tulemaan ponnistusjalkaa vasten, vähän aktiivisempi vapaa jalka ja hyvä käden ohjaus, Evilä luettelee pieniä parannuksia, mitä Mahutshihin hypyssä on tapahtunut.