Keihäsmiesten suoritus tiivistyy yhteen sanaan – asiantuntija päivittelee puheita: "Itse en menisi sanomaan"

"Meni hirveäksi puristamiseksi"

– Kannattaako kertoa, että heittää mitalista ennen kuin on heittämässä siitä mitalista? Uhoa itsellesi ja pienessä piirissä vaikka kuinka paljon, mutta itse en menisi sanomaan sitä ääneen. Jos menee jatkoon, sitten on se paikka, jos haluaa psyykata itseään ja ehkä muita, niin siinä on se paikka sanoa. Mutta en itse sanoisi ennen kuin olen siellä finaalissa heittämässä mitalista.