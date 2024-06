Suomalaiselta keihään jokerikortilta kova lausunto – on tapahtunut poikkeuksellisia

Karsintarajana on 82 metriä, ja Keränen on ylipäätään heittänyt urallaan sen päälle kolmesti: kaikki 82-alkuiset tulokset vuonna 2022.

Tällä kaudella keppi on kaartanut miehen kädestä pisimmillään 79,09 metriä.

– Sanotaan, että alkukesä ei ole näyttänyt sitä, mitä olen itse ajatellut, että se voisi näyttää kisatulosten puolesta. Toisaalta mikä on positiivista: poikkeuksellisen huonoilla heitoilla on mennyt poikkeuksellisen kauas. Sen tietää, että paljon on hihassa, kun vain osuu kohdalleen, Keränen vakuuttaa.