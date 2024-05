Asiantuntija: Harryn ja Meghanin viimeisin edesottamus raivostutti kuningas Charlesin ja prinssi Williamin ennennäkemättömällä tavalla

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin hiljattainen työmatka Nigeriaan ei tullut mieluisana uutisena brittihovin jäsenenä – päinvastoin Harryn isän kuningas Charlesin ja veljen prinssi Williamin kerrotaan jopa suuttuneen siitä, arvioi kuninkaallisasiantuntija Tom Quinn The Mirrorin mukaan.

Harry ja Meghan vierailivat Nigeriassa promotoimassa Invictus Games -tapahtumaa ja heidät kutsui maahan Nigerian puolustusvoimien esikuntapäällikkö, joka on maan korkein sotilasviranomainen. Pariskunta on saanut matkastaan osakseen kritiikkiä, ja sen on jopa kuvailtu olleen "epävirallinen kuninkaallinen matka".

– William on kerta kaikkiaan raivoissaan ja päättänyt löytää keinon, ettei tällaista tapahdu tulevaisuudessa. Charlesin on sanottu olevan vihaisempi kuin mitä kukaan on koskaan nähnyt hänen olevan, Quinn arvioi.

– Mikä on todella keikauttanut veneen on se, että nigerialaiset kohtelivat Meghania ja Harrya kuin he olisivat ajatelleet sen olevan kuninkaallinen matka – siinä oli kaikki sen merkit, kun paria tervehdittiin tansseilla, vastaanotoilla, vierailuilla kouluissa ja hyväntekeväisyysjärjestöissä.

Asiantuntija kertoo, että matka oli hyvin kuninkaallisen oloinen myös Harryn ja Meghanin pitämiä puheita myöten, ja se olisi myös tuntunut heijastuvan pariskunnan asenteesta matkan aikana.

Quinnin mukaan Nigerian matka olisi vahvistanut kuninkaallisen perheen "pahimmat pelot". Kuninkaallisasiantuntija arvioi matkan olleen Harryn ja Meghanin osoitus siitä, etteivät he "suostu hyväksymään" sitä, etteivät he ole enää kuninkaallista työtä tekeviä brittihovin jäseniä. Tämä puolestaan aiheuttaa päänvaivaa Charlesille ja Williamille, jotka eivät asiantuntijan mukaan voi sietää sitä.

– Charlesille ja Williamille se on kuin Meghan ja Harry sanoisivat, että "me emme tarvitse lupaanne olla työtä tekeviä kuninkaallisia, teemme sen omilla ehdoillamme milloin ja missä haluamme".

Harry ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisesta elämästään ja sen velvollisuuksista alkuvuodesta 2020 ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan. He asuvat Kalifornian Montecitossa lastensa Archien, 5, ja Lilibetin, 2, kanssa.

Ennen Nigerian matkaansa Harry vieraili Lontoossa niin ikään Invictus Gamesin tiimoilta. Matkan aikana Harry ei tavannut isäänsä tai veljeään.