Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin säätiö julistettiin maksuhäiriöiseksi

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Archewell-säätiö on julistettu maksuhäiriöiseksi Kalifornian hyväntekeväisyysjärjestöjen ja rahankerääjien rekisterin toimesta. Pariskunta on määrätty lopettamaan rahankeruu ja -käyttö säätiönsä hyväksi, kertovat muun muassa New York Post ja People.