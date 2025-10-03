Hamas ilmoitti perjantai-iltana olevansa suostuvainen vapauttamaan kaikki israelilaiset panttivangit elävinä tai kuolleina.
Hamas sanoo olevansa valmis aloittamaan välittömästi neuvottelut välittäjien kautta keskustellakseen rauhanehdotuksen yksityiskohdista, kertoo Reuters.
Hamas sanoo lausunnossaan suostuvansa vapauttamaan kaikki israelilaiset panttivangit, elossa tai kuolleina, Donald Trumpin Gazan ehdotuksen mukaisesti.
Järjestö kertoo myös suostuvansa luovuttamaan Gazan kaistan hallinnon riippumattomille palestiinalaisvirkailijoille.
Hamas ei maininnut, suostuisiko se aseistariisuntaehtoon, jonka Israel ja Yhdysvallat ovat aiemmin hylänneet.
Hamas sanoo arvostavansta Trumpin ja muiden kansainvälisten tahojen ponnisteluja, joissa vaaditaan muun muassa Gazan sodan lopettamista ja avun välitöntä saapumista alueelle.
Trumpin 20-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin riisumista aseista, kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttamista 72 tunnin sisällä sopimuksen hyväksymisestä, Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta sekä kansainvälistä väliaikaishallintoa Gazaan Trumpin itsensä johdolla.
Trump antoi Hamasille aikaa sunnuntai-iltaan päättää kantansa rauhanehdotuksesta.