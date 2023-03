Nyt puhuu lasta puolustanut juniorivalmentaja – Jääkiekkoliiton lätkäisemä kohtuuton rangaistus kumottiin: "Jotain tässä pitää tapahtua"

– Se, että jätettiin kuitenkin edes yhden ottelun toimintakielto, on asia mitä en ymmärrä. Siitä jäi paska maku suuhun. Perusteluista jäi olo, että oliko edes tutkittu materiaalia. Kun yhdenvertaisuusvaltuutettu on kuitenkin lausunut virallisen kantansa, että vaikka toimenpiteet ovat olleet mittavia ja vaikuttaneet ottelun keskeytymiseen, ovat ne silti olleet täysin oikeutettuja.

– Tässä on historiaa. Samaan pelaajaan on kohdistunut vastaavia tekoja, joille liitto ei ole tehnyt yhtään mitään. Sieltä on vain pahoiteltu, että "voi voi, anteeksi että näin on ehkä päässyt käymään".