Miten vanhempi voi auttaa läksyissä? Erityisesti kahdessa aineessa lapset kaipaavat apua

SOS-Lapsikylällä on oma Läksyapuu-sivu, joka tarjoaa apua 4.–9.-luokkalaisille. Kysymyksiin vastaavat vapaaehtoiset ja erillinen läksytiimi.

"Tiedämme, että lukemisen taidot ovat heikentyneet"

Lukutaitotutkimuksissa on havaittu, että suomalaisten lukutaito on "vähentynyt ratkaisevasti", kertoo Tilastokeskuksen koulutuspäällikkö Marika Jokinen .

Lukutaitoon sisältyy esimerkiksi medianlukutaito ja kyky lukea tilastoja. Kyse ei ole vain kirjojen ahmimisesta: lukeminen on myös puolueettoman, tutkitun tiedon saamista, käyttö- ja muiden ohjeiden lukemista sekä viranomaispäätösten ymmärtämistä.

– Ne koskettavat omaa elämää. Jos ei oikein hahmoteta, mistä on kysymys, se on huolestuttavaa, Jokinen sanoo.

Puolet hakee apua matematiikan tehtäviin

Syitä lukutaidon heikkenemiselle on monia.

– Mitä minun on tarkoitus tässä tehdä, ja mitä minulta odotetaan? Siinä ehkä näemme haasteita [Läksyapuu-palvelussa], Wikholm sanoo.

Palvelussa 90 prosenttia lapsista hakee käytännön apua koulutehtäviin. Näistä noin puolet on matematiikan tehtäviä.

– Vahva kakkonen on vieraat kielet, Wikholm sanoo.

Miten lasta autetaan läksyissä? "On ok sanoa, että nyt en tiedä"

– Tosi tärkeää on, että lapsella on turvallinen olo, Wikholm sanoo.

Aikuinen voi lempeästi haastaa lasta ajattelemaan. Huoltajan tehtävä on innostaa uteliaisuuteen, esimerkiksi puhua myönteisesti tiedosta ja koulusta.

– Me aikuiset emme tiedä kaikkea. On ok sanoa, että olipa hyvä kysymys, nyt en tiedä, mutta lähdetään ottamaan selvää, Wikholm kuvaa.