Eskariopet kertovat kaksi asiaa, jotka voivat turhauttaa päiväkotilaisen vanhempia

Varhaiskasvatuksen opettajat Kristiina Turkki ja Emil Nikander kertovat pari asiaa, joiden he ovat havainneet saavan vanhempien tunteet kuumenemaan.

Tavaroiden katoaminen turhauttaa

Ensimmäinen liittyy lasten vaatteisiin ja muihin varusteisiin. Monesti lapsilla on aika samanlaisia vaatteita ja samanlaisia kurahousuja ja rukkasia saattaa olla kymmenet. Vaikka niissä olisi nimi, välillä ne katoavat.

– He kertovat, että ovat nyt etsineet joka paikasta, että se ei ollut kotona ja että meidän pitää etsiä sitä asiaa täältä meidän tiloistamme, Turkki sanoo.

Turhautuminen toki ymmärrettävää

On tietysti aivan mahdollista, että päiväkodissakin tavaroita menee hukkaan. Eikä se ole välillä ihmekään, kun on paljon lapsia.

– On ymmärrettävää, että se turhauttaa, jos vaikka uudet hanskat ovat kadonneet, mutta että ei purettaisi sitä meihin. Emme tahallaan hukkaa niitä. Usein se on vain sitä, että lapsi on saattanut pistää ne väärään paikkaan tai ne ovat kotona jossain paikassa, josta ei ole katsottu vielä, Emil sanoo.