Vältä yleinen virhe aamulla lapsen kanssa: "Tätä olen suositellut monelle vanhemmalle"

Aikuisen oma kiire

Yksi asia, johon he molemmat kiinnittivät huomiota, on aikuisen oma kiire. Aika moni vanhempi hoputtaa lastaan ja päiväkotiin saavutaan kenties viime tinkaan tai myöhässä.

Turkki pohtii, että vanhemmat luovat omalla toiminnallaan kiireen tunnun. Lapsella ei ole samalla tavalla ajantajua. Lapsi ei aamulla kotona tiedä, paljonko on aikaa.

Varaa aamuun hetki lisää aikaa

Turkki on omassa arjessaan yrittänyt korjata tämän asian ottamalla aamuihin lisää aikaa. Hän on alkanut herättää lapsensa kymmenen minuuttia aikaisemmin, jolloin aamuista on tullut hieman leppoisampia.