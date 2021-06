Hallituksen parjattu korona-exit etenee hitaasti kiiruhtaen – nämä kriteerit vaikuttavat rajoitusten purkupäätöksiin

Hallituksen keväällä laatimassa exit-suunntelmassa on asetettu useita ehtoja, joiden mukaan koronarajoituksia puretaan.

Monet ehdoista ovat suuressa osassa Suomea jo lähes täyttyneet, kun tautitilanne on viime viikkoina parantunut ja useat maakunnat ovat taas perustasolla.

Perustasolla esimerkiksi ravintoloiden aukioloajat ulottuvat myöhäisiltaan ja myös tapahtumien terveysturvallinen järjestäminen on mahdollista.

Rajoitusten purkamisen ehtoina ovat muun muassa se, että epidemia on selvästi supistunut kolmen viikon ajan, rokotuskattavuus yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien osalta on ”riittävän” laaja ja muuntovirukset eivät aiheuta suurta uhkaa.

Ilmaantuvuuslukujen tultava yhä alas

Exit-suunnitelman mukaan ilmaantuvuusluvun pitäisi olla lisäksi alle 50. Ilmaantuvuusluku on tartuntojen määrä sataa tuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Uusimaa on ravintola- ja tapahtuma-alan tärkein alue, joten odotukset ovat kovat kynnysluvun alitukseen, mikä laskisi Uudenmaan melko nopeasti leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Tämä pidentäisi ravintoloiden aukioloaikaa mahdollisesti kello 23:een.

Koko maan ilmaantuvuusluku on nyt noin 40.

Käynnissä olevasta toisesta vaiheesta on vielä matkaa korona-exitin viimeiseen, kolmanteen vaiheeseen, koska se edellyttää Suomessa olevan vain satunnaisia tartuntoja. Tämä voidaan saavuttaa näillä näkymin heinä-elokuussa.

R-luku myös huomioitava

R-luku on viime viikolla ollut Suomessa 0,75-0,95 tienoilla, mikä täyttää exit-suunnitelman vaatimuksen ykkösen alle menevästä R-luvusta.

Hallituksessa päänvaivaa on aiheuttanut viime aikoina se, miten ravintola- ja tapahtuma-alaa kohdellaan tasa-arvoisesti rajoitusten purkamisessa.

Lisäksi valmistelussa on tartuntatautilain muutos, joka täsmentää, miten matkailija voi jatkossa tulla Suomeen. Lakiesitys on herättänyt laajaa arvostelua, koska Suomessa järjestettävä koronatestaus ja matkailijan omaehtoinen, kolmen päivän karanteenisuositus on koettu ongelmalliseksi järjestää.