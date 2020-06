Suomen vuokramökit ovat nyt kovassa nosteessa – kotimaan matkaajat paikkaavat ulkomaalaisten poissaoloa: "Venäläisten asiakkaiden puuttuminen on iso puute"

Hyvällä tuurilla mattimyöhäiset voivat vielä onnistua nappaamaan itselleen mökin juhannukseksi.

– Juhannus on erittäin varattu. Rantamökkejä on vapaana juhannuksena enää 50 kappaletta, kun niitä on 2500 kaiken kaikkiaan, kommentoi Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen.

– Jopa Holiday Club Saimaalla kaikki mökit ovat varattuina. Ei ole aiemmin tällaista väkimäärää ollut, toteaa Lappeenrannan kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman.

Nuoret arvostavat hyvää varustelua

Rahmanin mukaan nuorten matkailijoiden mieleen ovat hyvin varustellut lomamökit, joihin mahtuu majoittumaan kuudesta kahdeksaan henkilöä.

Jokainen mökki löytää kuitenkin vuokraajansa. Mökkejä varataan nyt eniten viikon tai parin ajaksi.

– Näin kesäaikaan ihmisten mieleen ovat hyvin varustellut rantamökit mukavuuksilla, pari makuuhuonetta, rantasauna ja naapuri mielellään niin, ettei ole näköyhteyttä, Huttunen kertoo.

Saimaalla matkailurajoitukset vaikuttavat

Poikkeusolojen aiheuttama epätietoisuus on vaikuttanut vuokramökkien varaamiseen. Mökkejä varataan nyt kuitenkin lyhyemmäksi aikaa, sillä aiemmin keskieurooppalaiset matkaajat varasivat jopa vuotta aikaisemmin mieleisensä lomamökin Saimaan maisemista.

– Tietysti se on lisännyt vapaita jaksoja mökeillä ja suomalaisten varatessa yhä myöhemmin varsinkin loppukesä näyttää siltä, että siellä on vielä tilaa. Suomalaiset varaavat sitä mukaa, kun lomat lähestyvät, toteaa Saimaatourin toimitusjohtaja Olli Miettinen.

Venäläisten matkailijoiden puute näkyy juuri itärajan tuntumassa. Suurin asiakaskunta on kuitenkin suomalainen mökkikansa, jolla kahden viikon varaukset ovat melko harvassa.

– Tietysti venäläisten asiakkaiden puuttuminen on iso täällä Venäjän rajan pinnassa, Saimaan alueella. Se on tärkeää matkailulle, se on tärkeää kaikille elinkeinolle ja koko alueelle, Miettinen kertoo.

– Toivotaan, että tästä tulisi kotimaan matkailun kannalta väkensä ja kotimaan matkailijat pystyisivät paikkaamaan tätä aukkoa, joka jää näistä ryhmistä, jotka eivät nyt pääse alueelle, Rahman pohtii.

Epätietoisuudesta huolimatta loppukesään latautuu vielä odotuksia ulkomaalaisten matkailijoiden paluusta Saimaan seudulle ja muualle Suomeen.