"Rajoituksia tarvitaan myös tammikuun ja helmikuun puolella" – asiantuntijat eivät vanno uusien koronatoimien vielä riittävän

– Lisäksi tarvitaan ja valmistellaan yleisiä kokoontumisrajoituksia, jotka ovat noita (hallituksen rajoituksia) tiukempia. Tapausmäärät ovat huomattavassa nousussa Uudellamaalla ja omikronvariantin osuus on noussut yli 70 prosenttiin. Pelko on se, että pyhäpäivien ja loma-ajan aikana sairaaloihin tulee paljon potilaita, jotka tuottavat ongelmia, Asko Järvinen sanoo.

Lapissa matkustajien ennakkotestaus luo turvaa

– Rajoituksille on perusteet. Lapin sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on koko pandemia-ajan korkein. Selvästi tarvitaan kontaktien rajoittamista, Broas sanoo.

– Tämä lisää matkailijoiden ja asukkaiden turvallisuutta. Ulkomaalaisilla matkailijoista 1-2 prosentilla on ollut tartunta. Tälläkin hetkellä Rovaniemen tartunnoista 20 prosenttia on ollut ulkomaalaisilla matkailijoilla. Kyllä tämä lisää turvallisuutta, Broas kiittelee.

THL tyytyväinen

– Tässä on aika hyvä paketti, joka ottaa huomioon heikentyneen tautitilanteen. Kyllä arvio on se, että saatiin muutama sellainen ratkaisu, joka on parempi kuin omassa lausunnossamme osasimme arvioida. Pystytään samaan aikaan käyttämään rajoituksia ja koronapassia, ja se on hyvä asia, Salminen kehuu.