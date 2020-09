MTV Uutiset selvitti: EU:n koronaehdotus mullistaa toteutuessaan Suomen matkailurajoitukset – muun muassa Ruotsin-matkailu vapautuisi

Suomen tämänhetkisessä liikennevalomallissa ”vihreän valon” raja on enintään ilmaantuvuusluku 8–10. Ilmaantuvuusluvulla tarkoitetaan tapausten määrää 100 000 henkilöä kohti.

Rajoituksia on muutettu viimeksi 24. elokuuta alkaen, ja kaikki edellä mainituista maista ovat ylittäneet tuon rajan Latviaa lukuun ottamatta.

Suomen oma ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 6,4, mikä on toiseksi pienin EU:ssa. Latviassa ilmaantuvuusluku on 4,8.