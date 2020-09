Kuusi kysymystä matkustusrajoituksista – mikä muuttuu nyt, mikä marraskuussa ja miksi rajoituksia höllennetään ylipäänsä? "Tämä on hallituksen valinta"

Mikä muuttuu ensi viikon lauantaina?

Matkustaminen Suomeen on sallittua maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että maahantulorajoitukset poistuisivat raja-arvon muutoksen myötä nykytilanteen perustella ihmisiltä, jotka saapuvat Ruotsista, Latviasta, Liettuasta, Liechtensteinista, Virosta, Islannista, Norjasta, Saksasta, Slovakiasta, Puolasta, Kyproksesta, Vatikaanista, Australiasta, Etelä-Koreasta, Georgiasta, Japanista, Kanadasta, Ruandasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguayta ja Uudesta-Seelannista.