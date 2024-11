Naton historiallisen suuri harjoitus käynnissä Suomessa

Harjoitustoiminta vaikuttaa liikenteeseen erityisesti Rovajärven harjoitusalueen ympäristössä sekä päätiestöllä Rovaniemi – Kemijärvi -suunnassa joukkojen ja kaluston siirtyessä harjoitusalueille. Rovajärven alueen nopeusrajoituksia on laskettu harjoituksen ajaksi.

Harjoituksen koko osoittaa, että pystymme tarvittaessa vastaanottamaan liittolaisilta tukea hyvinkin nopeasti ja myös johtamaan liittolaisten joukkoja. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että oma kenttätykistömme yhdistettynä liittolaisten suorituskykyihin muodostaa vahvan puolustuksen Suomen ja Naton pohjoiseen osaan. Tavoitteena on, että harjoituksen jälkeen liittokunnan yhteinen tuli on entistäkin tarkempaa, eversti Janne Mäkitalo sanoo Puolustusvoimien tiedotteessa.