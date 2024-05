Arja Saijonmaa mukana Ruotsin Vain elämää -ohjelmassa: ”Pitää uskaltaa ottaa riskejä”

– Siitä tulee hauskaa ja nyt on oikea aika osallistua, Saijonmaa iloitsee TV4 -kanavan aamuohjelmassa.

Laulaja kertoo, että häntä on kyselty ohjelmaan useasti aiemminkin, mutta toteaa ajan olleen nyt otollinen. Hänen mukaansa ohjelmaan valmistautuminen on ollut antoisaa ja työlästä.

– Se on ollut vähän vaikeaa, koska hyviä kappaleita on niin paljon. Se on vähän kuin kävelisi metsässä poimimassa sieniä, Saijonmaa vitsailee.