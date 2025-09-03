Tasan 125 vuotta sitten Lepikon torppaan syntyi "riski ja reipas tukki poika" – MTV Kekkosen arkistossa

Presidentti Urho Kaleva Kekkosen syntymästä tuli tänään kuluneeksi 125 vuotta.

Lepikon torpassa Pielavedellä vuonna 1900 syntyneellä Kekkosella oli kovan tukkijätkän maine, mutta presidentistä löytyi myös herkkä pohjavire.

MTV Uutisten toimittaja Pyry-Jukka Peltomäki raportoi juhlapäivän ja juhlavuoden kunniaksi Presidentti Kekkosen arkistosta Orimattilasta.

– Näissä seinissä suorastaa tihkuu 70-lukulainen estetiikka ja jonkinlainen ”urkkimaisuus”. Täällä varjellaan yhden Suomen tunnetuimman miehen myyttiä ja legendaa, tietenkin myös totuutta, Peltomäki summaa arkiston saloja.

Kekkonen ehti toimia tasavallan presidenttinä yli 25 vuotta, kunnes sairaus pakotti hänet luopumaan tehtävästään.

Arkistoon on tallennettu muun muassa Kekkosen vanhoja koulutodistuksia, päiväkirjoja ja muita aikansa historiaa huokuvia dokumentteja.

Arkistonjohtaja Pekka Lähteenkorva kertoi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa, että Pielavesi oli hyvin turvallinen paikka viettää lapsuutta.

– Urho syntyi savusaunaan ja vuoden päästä talo varustettiin takkalämmityksellä.

– Harmi, että isä oli metsätyönjohtajana paljon poissa, mutta toisaalta oli niukka elanto. Paikalla oli vuokralaisia ja muita kanssa-asujia, joiden kanssa Urho oppi sosiaalista kanssakäymistä ja erilaisia elämänkohtaloita.

Ohjelmassa toimittajallemme esiteltiin Urho Kekkosen isän lähettämää kirjettä, jossa mainitaan perheeseen syntynyt ”riski ja reipas tukki poika”, tuolloin tukkipoika siis erikseen kirjoitettuna.

Mutta millaiset olivat presidentti Kekkosen kouluvuodet?

Katso Orimattilan vierailumme koko anti jutun kuvan kohdalla olevalta videolta. Videolla esittelemme muun muassa Kekkosen 70-vuotislahjaksi saaman kirjeen, joka ilahdutti häntä suunnattomasti.