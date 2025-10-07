MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin hämmästeli myös NHL:stä kantautuneita uutisia SM-liigan tapahtumiin keskittyvässä Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Paikallisvastustajien Florida Panthersin ja Tampa Bay Lightningin välillä nähtiin viime viikolla kaksi tulikuumaa NHL-harjoitusottelua. Ensimmäisessä niistä jaettiin peräti 186 jäähyminuuttia.

Tämä ylitettiin kuitenkin vielä härskisti toisessa otatuksessa, johon Tampa marssitti vahvasti farmipelaajien värittämän nipun. Tuloksena oli 322 jäähyminuutin kohtaaminen.

Asiantuntija Vallin kritisoi tapahtumia kovin sanoin. Hänen mielestään vastaavaa ei saisi tapahtua harjoitusotteluissa, ja Vallin väläyttikin kovaa ratkaisua, jos jäähymäärät karkaavat hurjiksi valmistavassa pelissä.

– Homma seis ja porukka kotiin. Ei tuossa ole mitään järkeä. Järjestäkää joku painimatsi jossain erikseen, Vallin ärähtää.

Hän alleviivaa, että pelaajien loukkaantumisriski kasvaa selvästi, kun kaukalossa sikaillaan.

– Ei ole mitään hyvää pr:ää. Katastrofaalista, Vallin summaa.

Vallinin ajatuksia Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä alkavasta NHL-kaudesta yllä olevalla videolla.