MTV Urheilun asiantuntijat ottivat kantaa uuteen sääntöpykälään SM-liigan studiolähetyksessä.

MAINOS Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

Liiga otti kauden alla käyttöönsä lisäsanktiot sukeltamisesta ja rikkeen tehostamisesta. Alkukaudella pykälä on päässyt jo käyttöön, kun Sportin Samuli Piipponen ja Jukureiden Evan Buitenhuis saivat kymmenen minuutin rangaistukset jälkikäteen. "Kymppitili" täyttyy kolmesta kerrasta, mitä seuraa pelikielto.

MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Ari Vallin pitävät uudistusta hyvänä. Kiven mukaan syy päätöksen takana on harmistuttava.

– Varsinkaan nuoret valmentajat eivät ota tosissaan sitä. Filmaamista ei saisi hyväksyä arjessa, Kivi linjaa.

Kivi pitää filmaamattomuutta tärkeänä pelaajien turvallisuuden kannalta, mutta erityisesti pelin kunnioittamisen kautta.

Vallin kertoo tilanteessa käyvän helposti kuuluisan Poika ja susi -tarinan tavoin.

– Kun kasvoja aletaan pitelemään ja jäässä makoilemaan tilanteissa, joissa voi oikeasti käydä pahasti, niin huijausten jälkeen, kun se susi tulee oikeasti, niin lääkärillä onkin kiire tulla paikalle.

Lue myös: Jonne Virtasesta leviteltiin aikamoista kuvaa

Vallin lisää, että pieni korostaminen on sallittavaa, mutta välillä sukeltamiset menevät yli.

Kiven mukaan korostamista ei saa päästää lisääntymään lajissa. Esimerkiksi hän nostaa Sport-Jukurit-ottelun, jossa sanktioitiin pelaajia jälkikäteen.

– Se peli lähti käsistä. Yleisö alkoi mylviä, ja pelaajat lähtivät siihen mukaan. Joka toisessa vaihdossa joku pelaaja kompuroi, Kivi kuvailee.

Lisää aiheesta yllä olevalla videolla.