Roope Hintz haluaa joukkueltaan kovuutta kevään ratkaisupeleissä.
Tulevana NHL-kautena Dallas Stars tavoittelee seurahistoriansa toista Stanley Cupia. Joukkue on selvinnyt kolmena kautena putkeen konferenssifinaaleihin, mutta matka on tyssännyt aina siihen.
Starsin tähtisentteri Roope Hintz tietää, mitä joukkueelta vaaditaan kaikkein kirkkaimpaan yltämiseen.
– Meidän pitäisi saada sitä (kovuutta), varsinkin kun pudotuspelit alkavat. Siellä pelataan "sikaa", joten vähän tarvitsemme mekin sitä lisää, Hintz toteaa MTV Urheilulle.
Hintz nostaa esimerkiksi NHL:n toisen suomalaisjoukkueen Florida Panthersin, joka on nostanut kahtena viime kesänä pokaalia.
– Ei ne siellä kentällä silittele toisiaan koko aikaa.
Hintz pelasi viime kaudella runkosarjassa 76 ottelua tehoin 28+39. Hintz aloittanee kauden Mikko Rantasen ja Jason Robertsonin keskellä.
Yllä olevalla videolla lisää Hintzin ajatuksia alkavan NHL-kauden alla.