NHL:ssä erikoinen kohutapaus – Sami Lepistö kauhistelee floppiseuran toimintaa: "Ihan älytöntä!"

MTV:n NHL-studiossa puitiin taalaliigan todella erikoista kohutapausta.

Tapauksen juuret ulottuvat Buffalo Sabresin ja New Jersey Devilsin väliseen otteluun, missä Devilsin Stefan Noesen taklasi rajusti Sabresin tähtihyökkääjää Tage Thompsonia.

Noesenin taklaus osui Thompsonia päähän, minkä jälkeen Sabres-hyökkääjä tipahti jäähän.

Ihmettely ei ole suinkaan kohdistunut siihen, miten Noesen toimi tilanteessa. Kaikista suurin hämmästely on kummunnut siitä, miten heikosti Sabres reagoi tapahtuneeseen.

Yksikään Sabresin pelaaja ei lähtenyt millään tavalla Noesenin perään, vaikka heidän tähtipelaajansa koki kovia.

– Ihan älytöntä! MTV Urheilun NHL-asiantuntija Sami Lepistö hämmästelee.

– Joukkueen parasta pelaajaa taklataan päähän niin, että kypärä lentää, eikä kukaan joukkuekaveri tee yhtään mitään. En ymmärrä! Ymmärtäisin, jos jotain tuollaista tapahtuisi sivussa niin, ettei kukaan huomaisi, mutta tuo tapahtui kaikkien silmien edessä, Lepistö jatkaa ihmettelyään.

Sabres piti tapahtuneen jälkeen ”kriisikokouksen”. Tämä ei ole kuitenkaan lievittänyt asian hämmästelyä.

Sabresin yllä on kuohunut muutenkin, sillä buffalolaisseura on ollut tämän NHL-kauden suurimpia floppeja. Sabresia pidettiin vielä kauteen lähdettäessä potentiaalisena pudotuspelijoukkueena. Se on tällä hetkellä koko itäisen konferenssin viimeisellä sijalla.

