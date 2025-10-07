NHL-seurojensa aloittavassa kokoonpanossa on kauden kynnyksellä 40 suomalaispelaajaa.
NHL-kausi käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Ensimmäisellä ottelukierroksella ovat Florida, Chicago, New York Rangers, Pittsburgh, Los Angeles ja Colorado.
Seuroilla on edessään vielä viimeiset ratkaisunsa ennen kauden alkua. Viime kesänä Ässistä NHL:ään varattu Lenni Hämeenaho lunasti hienosti paikkansa New Jersey Devilsin aloittavassa miehistössä.
Kaksi NHL-ottelua viime kaudella pelannut Joakim Kemell aloittaa niin ikään kauden Nashville Predatorsin kokoonpanossa. Sen sijaan viime kaudella peliaikaa saaneet Mikael Pyyhtiä ja Juha Jääskä joutuvat ottamaan vauhtia farmista.
NHL:ssä ja AHL:ssä kautensa aloittavat suomalaiset:
Anaheim Ducks:
Ville Husso (mv)
Mikael Granlund (h)
Boston Bruins:
Joonas Korpisalo (mv)
Henri Jokiharju (p)
Buffalo Sabres:
Ukko-Pekka Luukkonen (mv)
Konsta Helenius (h/AHL)
Topias Leinonen (mv/AHL)
Calgary Flames:
-
Carolina Hurricanes:
Sebastian Aho (h)
Jesperi Kotkaniemi (h)
Juha Jääskä (h/AHL)
Aleksi Heimosalmi (p/AHL)
Chicago Blackhawks:
Teuvo Teräväinen (h)
Colorado Avalanche:
Joel Kiviranta (h)
Artturi Lehkonen (h)
Columbus Blue Jackets:
Mikael Pyyhtiä (h/AHL)
Dallas Stars:
Miro Heiskanen (p)
Esa Lindell (p)
Roope Hintz (h)
Mikko Rantanen (h)
Arttu Hyry (h/AHL)
Emil Hemming (h/AHL)
Detroit Red Wings:
Antti Tuomisto (p/AHL)
Edmonton Oilers:
Kasperi Kapanen (h)
Atro Leppänen (p/AHL)
Roby Järventie (h/AHL)
Viljami Marjala (p/AHL)
Florida Panthers:
Niko Mikkola (p)
Aleksander Barkov (h, loukkaantunut)
Anton Lundell (h)
Eetu Luostarinen (h)
Los Angeles Kings:
Joel Armia (h)
Samuel Helenius (h)
Otto Salin (p/AHL)
Aatu Jämsen (h/AHL)
Minnesota Wild:
Rasmus Kumpulainen (h/AHL)
Montreal Canadiens:
Oliver Kapanen (h)
Patrik Laine (h)
Kaapo Kähkönen (mv/AHL)
Nashville Predators:
Justus Annunen (mv)
Juuse Saros (mv)
Erik Haula (h)
Joakim Kemell (h)
New Jersey Devils:
Juho Lammikko (h)
Lenni Hämeenaho (h)
Topias Vilen (h/AHL)
New York Islanders:
Jesse Pulkkinen (p/AHL)
Jesse Nurmi (h/AHL, loukkaantunut)
Eetu Liukas (h/AHL)
New York Rangers:
Urho Vaakanainen (p)
Juuso Pärssinen (h)
Kalle Väisänen (h/AHL)
Ottawa Senators:
Leevi Meriläinen (mv)
Nikolas Matinpalo (p)
Lassi Thomson (p/AHL)
Philadelphia Flyers:
Rasmus Ristolainen (p, loukkaantunut)
Samu Tuomaala (h/AHL)
Pittsburgh Penguins:
Ville Koivunen (h)
Joona Koppanen (h/AHL)
Valtteri Puustinen (h/AHL)
San Jose Sharks:
Kasper Halttunen (h/AHL)
Seattle Kraken:
Kaapo Kakko (h, loukkaantunut)
Jani Nyman (h)
Eeli Tolvanen (h)
Ville Ottavainen (p/AHL)
Niklas Kokko (mv/AHL)
St. Louis Blues:
Aleksanteri Kaskimäki (h/AHL)
Tampa Bay Lightning:
Niko Huuhtanen (h/AHL)
Toronto Maple Leafs:
Matias Maccelli (h)
Utah Mammoth:
Olli Määttä (p)
Juuso Välimäki (p, loukkaantunut)
Miko Matikka (h/AHL)
Vancouver Canucks:
Kevin Lankinen (mv)
Aatu Räty (h)
Aku Koskenvuo (mv/AHL)
Vegas Golden Knights:
Tuomas Uronen (h/AHL)
Christoffer Sedoff (p/AHL)
Washington Capitals:
-
Winnipeg Jets:
Ville Heinola (p/AHL)
Brad Lambert (h/AHL)