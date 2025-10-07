Suomalaistykki Patrik Laine ei ole NHL-seuransa Montreal Canadiensin kaavailuissa kovinkaan korkealla.
Laine on harjoitellut viime ajat Canadiensin nelosketjussa. Näin oli myös tiistaiaamuna ennen joukkueen matkustamista Torontoon kauden avausotteluun.
Laine harjoitteli tiistaina samassa ketjussa Josh Andersonin ja Jake Evansin kanssa. Kolmikko muodostaa lähtökohtaisesti Montrealin nelosketjun.
Suomalaissentteri Oliver Kapanen johtaa Canadiensin kolmosketjua. Hänen laidoillaan tiistaina viilettivät Alex Newhook ja Ivan Demidov.
Joukkue matkustaa seuraavaksi Torontoon valmistautumaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa odottavaan NHL-kauden avausotteluunsa Maple Leafsia vastaan.