Suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen rohmusi neljä syöttöpistettä, kun hänen edustamansa Florida Panthers murjoi Tampa Bay Lightningin maalein 7–0 jääkiekon NHL:n viimeisellä harjoitusottelukierroksella.
Ottelu äityi vielä kuumatunteisemmaksi kuin joukkueiden edellinen kohtaaminen, ja jäähyminuutteja vihellettiin peräti 322.
Florida hyödynsi ylivoima-aikansa tehokkaasti. Luostarinen oli mukana ylivoimalla joukkueensa kahdessa ensimmäisessä maalissa, joiden jälkeen suomalaispuolustaja Niko Mikkola nappasi syöttöpisteen 3–0-maaliin. Luostarinen lihotti pistepottiaan jälleen ylivoimalla syötöllä 5–0-maaliin toisessa erässä ja 7–0-maaliin kolmannessa erässä.
Kaaosmaisessa ottelussa jaettiin peräti 13 ulosajoa. Tampalla oli pahimmillaan kuusi pelaajaa samaan aikaan jäähyaitiossa, mikä sai joukkueen vaihtopenkin näyttämään lähes tyhjältä.
Floridalta olivat sivussa pitkäaikaispotilas Aleksander Barkov ja perjantain vastaisena yönä loukkaantunut Anton Lundell.
Vakavan polvivamman saanut Barkov on sivussa 7–9 kuukautta. Ylävartalovamman saaneen Lundellin tilannetta seurataan päivä kerrallaan. NHL:n runkosarja käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
Tulokkaat iskivät
Sunnuntain vastaisen yön harjoitusottelukierroksella oli Luostarisen ja Mikkolan lisäksi myös muita suomalaisonnistujia.
Viime kaudella kaksi NHL-ottelua pelannut hyökkääjä Joakim Kemell viimeisteli Nashville Predatorsille 3–2-jatkoaikavoiton Carolina Hurricanesista. Kemell nappasi lisäksi yhden syöttöpisteen. Nashvillen maalivahti Juuse Saros venyi kiekon tielle 23 kertaa. Carolinan Sebastian Aho syötti joukkueensa 2–2-tasoituksen kolmannessa erässä.
New Jersey Devilsistä pelipaikkaa jahtaava hyökkääjä Lenni Hämeenaho teki 2–1-johtomaalin toisessa erässä, mutta Philadelphia Flyers oli vahvempi 4–3 voittolaukauskilpailun päätteeksi. Hämeenaho pelasi viime kaudella loistavasti Porin Ässien liigajoukkueessa ja esiintyi keväällä edukseen myös maajoukkueessa MM-kilpailuja myöten.
Dallas Starsin Arttu Hyry teki avausmaalin Colorado Avalanchen verkkoon, kun Dallas voitti 3–2.
Suomalaistulokkaista myös St. Louis Bluesin Aleksanteri Kaskimäki kunnostautui maalintekijänä, kun hän iski alkutahdit St. Louisin 4–0-voitossa Chicago Blackhawksista.