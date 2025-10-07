Kesällä Utahista Torontoon vaihtanut suomalaishyökkääjä Matias Maccelli on saamassa huiman näyttöpaikan uuden seuransa riveissä.
Maccelli luisteli Maple Leafsin ykkösketjussa joukkueen viimeisissä harjoituksissa uuden kauden alla. Maccellin rinnalla viilettivät NHL:n ykköstähtiin kuuluva Auston Matthews ja jenkkilaituri Matthew Knies.
Maccelli, 24, kaupattiin kesäkuun lopulla Utah Mammothin riveistä Maple Leafsiin. Leafs pulitti hänestä ehdollisen kolmannen kierroksen varausoikeuden kesän 2027 NHL-draftiin.
Maccelli jäi viime kaudella varsin pieneen rooliin Utahissa. Hän nakutti 55 runkosarjaottelussa tehot 8+10=18.
Leafs avaa kautensa Suomen aikaan torstain välisenä yönä. Vastassa on heille varsin rakas vihollinen Montreal Canadiens.
NHL-kausi alkaa Suomen aikaan ensi yönä. Kehissä on muun muassa sarjan hallitseva mestari Florida Panthers, joka kohtaa kotiottelussa Chicago Blackhawksin.
NHL-otteluja nähdään viikoittain MTV Katsomossa ja Sub-kanavalla. Ensimmäinen mittelö on tarjolla lauantaina, kun studio-ottelussa kohtaavat Winnipeg Jets ja Los Angeles Kings.