Suomalaispelaajat Juha Jääskä ja Ville Husso on heivattu jääkiekon NHL:ssä siirtolistalle.

Juha Jääskällä, 27, on ollut alkamassa toinen kausi Pohjois-Amerikassa ja Carolina Hurricanesin organisaatiossa. Hyökkääjä vietti suurimman osan viime sesongista farmissa AHL:ssä. Suomalainen on kuitenkin nyt heivattu siirtolistalle, raportoivat X:ssä muun muassa arvostetut toimittajat Elliotte Friedman ja Chris Johnston.

Siirtolistalle työnnettiin myös Anaheim Ducksin Ville Husso. Suomalaismaalivahti siirtyi ankkanippuun kesken viime kauden. Suomalaismaalivahti pelasi sesongin aikana niin ikään enemmän otteluita AHL:ssä.

Sekä Jääskä että Husso ovat edustaneet urallaan Leijonia MM-kisoissa.

Ville Husson asema Anaheim Ducksissa ei ole ollut vahva.Robert Edwards

Buffalo Sabres puolestaan on passittanut siirtolistalle Aleksandr Georgijevin, 29. Suomalaisyleisö voi muistaa venäläis-bulgarialaisen maalivahdin takavuosilta TPS:n nutusta.

Muilla NHL-seuroilla on vuorokausi aikaa poimia pelaaja siirtolistalta riveihinsä. Muutoin tie on käymässä farmiin.