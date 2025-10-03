NHL:ssä pelaavan Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell loukkaantui, kun Florida ja Tampa Bay Lightning kohtasivat kuumatunteisessa harjoitusottelussa.

Lundell ei palannut ottelussa kaukaloon kahden pelatun erän jälkeen. Floridan päävalmentaja Paul Maurice kertoi ottelun jälkeen medialle Lundellin kärsivän ylävartalovammasta.

Suomalaisen on määrä käydä jatkotutkimuksissa, kun perjantai valkenee Pohjois-Amerikassa.

Florida koki kovan iskun jo syyskuun lopulla, kun joukkueen tähtikapteeni Aleksander Barkov loukkasi polvensa harjoituksissa. Polvileikkaukseen joutunut Barkov on ennakkotietojen mukaan sivussa noin 7-9 kuukautta.

Floridan ja Tampa Bayn välisestä ottelusta muodostui raju taistelu. Ottelussa jaettiin jäähyminuutteja peräti 186 minuutin edestä.

Ensimmäiset nahistelut nähtiin jo avauserässä, mutta toisen kaksikymppisen aikana ottelu karkasi käsistä ja kaukalossa nähtiin useampi tappelu. Sama tahti jatkui myös päätöserässä.

B/R Open Ice julkaisi X-tilillään pätkän tulikuumasta paikallisväännöstä.

– Ei ole väliä, että on vasta preseason. Floridan paikallistaisto on aina puhdasta kaaosta, tili selostaa.

Ottelu päättyi Tampa Bayn 5–2-voittoon. Floridan Eetu Luostarinen teki yhden maalin.