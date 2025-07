Ozzy Osbourne näki Archie Cruzin tatuoinnin ja läväytti oitis mielipiteensä

Archie Cruz tapasi Ozzy Osbournen vuosia sitten Los Angelesissa sijaitsevassa tatuointistudiossa.

Muusikko Archie Cruz, oikealta nimeltään Arttu Kuosmanen muisteli Huomenta Suomen haastattelussa kohtaamistaan rock-legenda Ozzy Osbournen kanssa. Heavy metal -yhtye Black Sabbathin keulahahmona tunnetuksi tullut Osbourne kuoli 76-vuotiaana tiistaina 22. heinäkuuta.

Cruz tapasi Osbournen tatuointistudion pop up -tapahtumassa Los Angelesissa vuonna 2020. Cruz kävi tuolloin tatuoimassa iholleen kuvan nyrkistä, jonka rystysiin on raapustettu "Ozzy".

– Hänellä oli silloin levyjulkkarit siellä. Hän käveli tatuointistudioon sisään ja pääsin vaihtamaan muutaman sanan hänen kanssaan. Oli kyllä ikimuistoinen kohtaaminen, Cruz muisteli.

Osbournen kohdatessaan Cruz näytti rokkarille juuri ottamaansa tatuointia, jossa luki tämä etunimi.

– Sanoin hänelle, että otin tällaisen. Kiitin musiikista ja inspiraatiosta. Hän sanoi siihen, että "You must be fucking crazy" (suom. Sinun täytyy olla vitun hullu), kun otin tuon tatuoinnin, Cruz kertoi.

Cruz kuvaili Osbournen olevan hänelle yksi tärkeimmistä artisteista kautta aikojen. Osbourne on Cruzin mukaan vaikuttanut hänen omaan musiikkiinsa kenties enemmän kuin kukaan muu.

