Maajussi-Kallen puoliso Niina suloisissa kuvissa vauvansa kanssa: "Jokainen päivä on pieniä suuria ihmeitä täynnä"

Julkaistu 13.08.2025 16:45
Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Maajussi-Kalle ja Niina saivat esikoislapsensa maaliskuun lopulla.

Vuonna 2021 Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle Linkki ja Niina Wunsch Linkki saivat maaliskuun lopulla esikoislapsensa. 

Erityisesti Wunsch jakaa sosiaalisessa mediassa perheen arkea, jota someseuraajat pääsevät seuraamaan. Perheen pienokainen on pian viisikuukautinen ja onnellinen äiti hehkuttaa Instagramin tarinoissa kaiken menneen tähän asti hyvin.

– Jokainen päivä on pieniä suuria ihmeitä täynnä, Wunsch kirjoittaa kuvien yhteyteen. 

Pariskunta tapasi vuonna 2021 Maajussille morsian -ohjelmassa ja avioituivat heinäkuussa 2023. Pariskunta juhlisti toista hääpäiväänsä viime kuussa. 

– Sun kanssa oon oppinut, mitä tarkoittaa sielunkumppanuus. Ihanaa hääpäivää maailman rakkain, Wunsch kirjoitti. 

