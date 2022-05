Apinarokkoaalto levinnyt uusiin maihin Euroopassa, Belgia ottaa käyttöön 3 viikon karanteenin – lue lista varmistetuista maista

Tartuntoja on varmistettu ainakin Iso-Britanniassa, Espanjassa, Portugalissa, Saksassa, Belgiassa, Ranskassa, Hollannissa, Italiassa, Ruotsissa ja Itävallassa. Euroopan ulkopuolella tapauksia on löydetty Israelista, Kanadasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.

Apinarokkotapauksia on todettu nyt yli 140 kappaletta, yhteensä 14 sellaisessa maassa, jossa tautia ei yleensä esiinny. Euroopassa eniten tartuntoja on Portugalissa.

Euroopan ensimmäinen apinarokkotapaus todettiin Iso-Britanniassa. Britannian terveysturvallisuusviraston johtava asiantuntijalääkäri Susan Hopkins kertoi BBC:lle , että uusia tapauksia todetaan maassa päivittäin. Sunnuntaihin mennessä Iso-Britanniassa on varmistettu ainakin 20 tapausta.

Apinarokko ei kuitenkaan leviä helposti ihmisten välillä, joten laajan pandemian riski on alhainen. Yleisin tartuntareitti on eläimistä ihmisiin, mutta tauti voi harvoissa tapauksissa tarttua myös ihmisten välisessä läheisessä kosketuksessa.

Apinarokkoa on esiintynyt lähinnä Keski- ja Länsi-Afrikassa. Muualta on aiemmin raportoitu vain vähän tapauksia, ja useimmiten tartunta on tullut Afrikan-matkan jälkeen.