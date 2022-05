Ruotsi julisti apinarokon yleisvaaralliseksi taudiksi – WHO pitää tänään hätäkokouksen viruksen leviämisestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tauti on yleisvaarallinen, jos sen tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja sen leviäminen voidaan estää toimilla, jotka kohdistuvat tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaiseksi perustellusti epäiltyyn ihmiseen.

WHO järjestää kriisikokouksen

Britannian terveysviranomaiset ilmoittivat eilen, että maasta on löytynyt 11 uutta virustapausta. Vahvistettuja tartuntoja on maassa nyt kaikkiaan 20.

Espanjassa ja Portugalissa on havaittu yli 40 tapausta. Belgiassa on havaittu kaksi tapausta. Uusia tapauksia havaittiin tänään Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää vielä tänään hätäkokouksen keskustellakseen apinarokosta. Asiasta kertovat YK:ta lähellä olevat lähteet uutistoimisto Reutersin mukaan. Kokouksesta on uutisoinut myös brittilehti The Telegraph. Kokouksessa asiantintuntijaryhmä keskustelee siitä, miksi tauti on nyt alkanut levitä ja mitä se nestämiseksi voidaan tehdä.