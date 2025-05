Antti Pennaselta skandaalimainen paljastus: Leijonilta pyydettiin anteeksi

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen antoi palaa USA-puolivälierätappion jälkeen.

Leijonien MM-turnaus päättyi, kun USA oli parempi torstain puolivälierämittelössä loppulukemin 5–2. Ottelussa nähtiin useita tiukkoja, kuohuttaneita tilanteita.

– Pettynyt, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen totesi, kun häneltä kysyttiin ottelunjälkeisiä ajatuksia.

– Aloitimme hyvin. Eka erä oli hyvä, toinen erä oli kohtalaisen tasainen, mutta siinä oli edelleen olo, että olemme pelin päällä. Jälkeenpäin on helppo sanoa, että niiden kaksi ylivoimamaalia… kuudella viittä vastaan ja viidellä neljää vastaan, ne olivat jonkin asteen kulminaatiopiste siinä. Maalit jotenkin muuttivat pelin luonnetta. En tiedä sitten… ne tuomiot, meidän olisi pitänyt pystyä kestämään ne henkisesti paremmin. Ne olivat paskat tuomiot ja otteluvalvoja pyysi anteeksi, mutta eihän sille enää mitään voi, Pennanen latasi.

Pennanen viittasi toisen erän lopun käänteeseen, missä USA painoi lyhyen ajan sisään kaksi osumaa. Zeev Buium painoi ensin 2–2- ja hetken päästä Conor Garland latasi 3–2-maalin.

Näistä jälkimmäinen syntyi ylivoimalla, mitä edelsi hämmentävä hetki. Vaikka USA teki osuman (2–2), Leijonat joutui alivoimalle.

– Siinä oli kaksi jäähyä tulossa. (Mikael) Seppälä sai maalin edestä jostain, en tiedä mistä ja toisen jäähyn kohdalla jenkkipelaaja kaatuu itsekseen. Otteluvalvoja sanoi äsken, että ei ollut (tuomareilta) missään nimessä nappisuoritus. Hän pyysi anteeksi, Pennanen paljasti.

– Se on mitä se on. Ei tässä auta. Parempi meni jatkoon, olivat tehokkaita ja pelasivat hyvän kolmannen erän, Pennanen jatkoi, puhuen USA:sta.

Oma huomio kohdistui myös 2–2-maaliin, mikä haiskahti osaltaan paitsiolta.

– Se on hiuksenhieno tilanne, mutta se ei ole paitsio. Heidän haastonsa… (Leijonien hylätty maali toisen erän alkuhetkillä) se on siinä ja siinä, että se hyväksyttäisiin, koska heidän maalivahdillaan on jonkun verran aikaa tulla ylös sieltä. Tiukkoja tilanteita, pienet marginaalit ratkoivat, Pennanen mietti.

Totuus on se, että Leijonat jäi nyt kolmannen kerran putkeen mitalipelien ulkopuolelle MM-kisoissa (2023, -24 ja -25).

– Se on fakta, mitä pitää nyt miettiä, pohtia ja käsitellä, että mikä siinä on ja miten voimme tuota puolta kehittää. Tuo liittyy varmasti moneen juttuun, mitä siellä taustalla on. Tuosta pitää keskustella ja pitää varmaan jutella kesällä pelaajien kanssa, Pennanen vastasi.

Kaiken lisäksi Suomen näkymät ovat heikot muun muassa tulevan NHL-varaustilaisuuden suhteen, eikä Suomen pelaajakehityspuoli herätä hurraa-huutoja. Pennaselta kysyttiin, että pitääkö Suomi-kiekosta olla kokonaisuudessaan huolissaan?

– En tiedä, onko huolissaan oikea sana, mutta onhan tuolla laajemman keskustelun paikka. Tulen käymään ainakin itseni kanssa kriittisen keskustelun omasta tekemisestäni, Pennanen täräytti, jatkaen aiheesta:

– Tuossa on tehty asioita, mitkä ovat menneet hyvin ja missä on onnistuttu. Sitten on asioita, joiden suhteen pitää olla kriittinen, ihan meidän omaa toimintaamme kohtaan. Nukutaan nyt muutama yö yli.

Pennasen mukaan muun muassa erikoistilannepuoli on sellainen, joka antaa oppia jatkoa ajatellen. Pennanen viittasi siihen, miten Leijonien sekä yli- että alivoima tökki turnauksen aikana.

Kuinka paljon erityisesti ylivoiman sakkaaminen aiheutti tuskaa?

– En tiedä tuskaa. Kyllä me siitä tietenkin keskustelimme ja yritimme löytää oikeita palasia, mutta emme löytäneet, Pennanen totesi.