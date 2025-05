Leijonien MM-ottelussa hämmentäviä tuomioita – Antti Pennanen paljasti: kulisseissa jyrähdettiin

Leijonat otti kuin otti MM-avauksestaan voiton, kun se kaatoi Itävallan 2–1. Suomen joukkue koki draamaa pelin loppuhetkillä, kun Itävalta iski tasoituksen. Leijonien videovalmennuksen onnistunut haku tuotti kuitenkin tulosta. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen jakoi myös taustaa ottelun erikoisille sukeltamisjäähyille.

Suomi hallitsi isossa kuvassa kenttätapahtumia Itävaltaa vastaan, mutta se ei pystynyt laittamaan peliä pakettiin.

– Ekat 40 minuuttia olivat hyvää pelaamista meiltä. Hyökkäsimme hyvin hankalaa joukkuetta vastaan ja onnistuimme siinä mielessä. Olisimme voineet olla vähän tehokkaampia. Toki hallinnan päälle… saimmeko ihan niin paljon tekopaikkoja, mitä toivoimme. Emme välttämättä, mutta kyllä me peliä hallitsimme. Siinä oli paikat tehdä kolmas, mutta sitä ei tullut. Sitten meni hankalaksi, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen perkasi.

Pennanen nosti esiin ”huonot puolet”, mitkä liittyivät kolmannen erän tapahtumiin.

– Ei tuo kolmas erä ollut sitä, mitä me toivoimme. Siihen on varmaan monia syitä. Siinä tulee vähän sellainen ”pakko voittaa” -fiilis ja kun ei saada kolmatta sen jälkeen, kun on tehty hitosti töitä. Siinä tulee vähän semmoisia vitsit, kun ei saada sitä -ajatuksia mieleen. Toki myös väsymystä. Olosuhteet ovat haastavat. Se tulee tuosta päällimmäisenä mieleen.

– Vastustaja ei ole helpoimmasta päästä. Se on nähty viime vuosina, miten haastava se on. Ei tuo ollut pelkästään sitä, että altavastaaja vetää all-in, vaan he pelaavat oikeasti hyvää jääkiekkoa ja siellä on hyviä pelaajia rivistössä. Oman alueen puolustaminen, aloitukset, ne tulevat ensimmäisenä tuosta mieleen, Pennanen kävi läpi.

Pennanen saattoi kiitellä Leijonien videovalmennusta kolmannen erän lopun tapahtumista. Suomi haastoi Itävallan Marco Kasperin tekemän osuman maalivahdin estämisenä.

Haasto meni läpi ja Itävallan maali hylättiin.

– Kiitokset menevät konehuoneen puolelle. Sieltä tuli eka, että ”80–20, haasta”. Sitten tuli aika vahva viesti, että haastakaa. Ovathan nuo aina jänniä paikkoja, kun ei noista tiedä, että minkä päätöksen ne tuomarit tekevät. Kyllä meidän videomiehillämme oli selkeä visio siitä, että haastakaa. Nyt meni näin, Pennanen pyöritteli.

3:02 Massiivista draamaa: Leijonien haasto onnistuu – Itävallan tasoitus hylätään

Ottelun yhteydessä nähtiin varsin kuohuttavia ratkaisuja, kun tuomaristo jakoi sukeltamisjäähyjä suuntaan jos toiseen. Esimerkiksi Leijonien puolustaja Tony Sund sai kyseisestä syystä kakkosen, vaikka hänet kampitettiin tilanteessa varsin selvällä tavalla.

Leijonien päävalmentaja Pennanen paljasti MTV Urheilulle, että ratkaisujen taustalla näkyi ”kulissijyrähdys”.

– Ne (IIHF) sanoivat eilen niistä, että sukeltamiset otetaan tiukasti ja sukeltamisesta annetaan sakkoa. Mää olen sitä mieltä, että Sundin tilanteessa itävaltalainen jäähylle – siinä ei ollut filmiä. Sama toisinpäin, toisessa (Harri) Pesonen jäähylle ja itävaltalainen ei filmannut. Nyt ne menivät noin ja ne menivät tasan.

– Siellä on kova linjaus tuohon puoleen. Toivottavasti homma ei nyt mene tuommoiseksi. Tuo näyttää vähän hassulta, Pennanen myönsi.

Jutun yläreunan videolla kuvaa kyseisistä sukellustuomioista.

Leijonien kannalta Sundin sukellusjäähy tuli harmittavaan paikkaan, sillä Suomen ykkösylivoima oli näyttänyt vaarallisuutensa heti ensimmäisellä kerralla. Toista kokeilua ei koskaan tullut.

Pennanen jakoi jo yhdestä ylivoimakerrasta kunniaa Teuvo Teräväisen johtamalle viisikolle. Pennanen halusi nostaa Teräväisen erikseen esiin.

– Miettikää, milloin se on viimeksi pelannut jääkiekkoa (edellinen ottelu 16.4.). Sitten se tulee ja pelaa noin! Pennanen ylisti.

Pennanen viittasi siihen, miten Teräväinen loi kymmenkunta tekopaikkaa heti MM-avauksen yhteydessä.

Leijonien MM-turnaus jatkuu sunnuntaina, kun vastaan asettuu Ranska.