Antti Pennanen rupesi haastamaan toimittajia Leijonien nihkeistä voitoista – "Olen eri mieltä"

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen harmitteli Suomen joukkueen orastavaa tehottomuutta sunnuntain Ranska-ottelun jälkeen. Leijonat joutui uskomattomiin vaikeuksiin ja Ranska meinasi horjuttaa sitä oikein kunnolla.

Ranska johti sunnuntain MM-ottelua puolitoista minuuttia ennen loppua 3–1. Leijonat tuli kuitenkin rinnalle Eeli Tolvasen kahden maalin myötä.

0:59 Toivonkipinä syttyy – Eeli Tolvanen kaventaa vielä lopussa

1:45 Pelastus! Leijonat kuilun partaalta tasoihin – Eeli Tolvanen iskee 3–3:een

Juuso Pärssinen toi Suomelle helpottavan voiton, kun hän osui jatkoajalla. Leijonat oli lopulta parempi lukemin 4–3.

– Olimme tehottomia ja heidän maalinsa olivat vähän lapsuksia. Kaksi alivoimaosumaa, ja he saivat sitten fiiliksen päälle. He puolustivat erittäin hyvin ja sitkeästi. Meillä oli silti riittävät paikat tehdä aikaisemmin maaleja. Mutta kyllä mää silti haluan nähdä sen, että mikä luonne tuossa joukkueessa oli, kun se kaivoi vielä tuosta voittoon. Kova juttu, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen mietti.

Leijonat joutui loppuhetkillä tukalaan asemaan, kun Jordann Perret painoi kiekon tyhjään maaliin. Tuossa vaiheessa näytti siltä, että Suomi kokee shokeeraavan tappion MM-jäillä.

Miten joukkuetta pumpattiin tuossa vaiheessa? Millaista elämää silloin elettiin vaihtopenkillä?

– Pelaajilla meni varmaan itsellä vähän hermo, kun he antoivat tuollaisen maalin (tyhjiin). Aloituksesta suoraan, vaikka pitäisi olla ylivoima. He pääsivät siitä suoraan tekemään. Veikkaan, että pelaajat itse sisuuntuivat siitä. Asiat on sovittu ja asiat ovat selkeitä, Pennanen perkasi, jatkaen:

– Joukkue kuitenkin tiivistyy, kuten tuossa nähtiin. He pelasivat loppuun asti. Sitä ei tee joukkue, joka ei ole yhtenäinen ja tiivis, Pennanen muistutti.

Pennasen mukaan Leijonat on saanut paljon ”erilaisia kokemuksia”. Vaikka Suomea on vaivannut tehottomuus, se on pystynyt ottamaan kuitenkin kahdesta ottelusta kaksi voittoa.

Toki, ne, eli voitot, ovat tulleet nihkeän kaavan kautta.

– Nämä ovat kovia pelejä. Niin kuin näitte, Itävalta pelasi Ruotsia vastaan ja meinasi voittaa. Sitten sanotte, että nihkeitä voittoja… mää olen siitä vähän eri mieltä. Nämä ovat oikeasti kovia pelejä, Pennanen lähti haastamaan hänen ympärillään olleita toimittajia Tukholmassa.

– Otimme nyt nihkeän voiton, olen siitä samaa mieltä. Emme olleet tehokkaita. Itävalta-voitto… kyllä mää haluan näitä joukkueita arvostaa. Ruotsi oli hankaluuksissa Itävallan kanssa. Eli olen samaa mieltä ja eri mieltä, Pennanen pyöritteli perään.

Leijonat koki sunnuntain Ranska-pelissä myös erikoisia hetkiä, kun se sai kiekon kolmannen erän loppuhetkillä maaliin Ranskan ollessa 2–1-johdossa. Vaikka areenalla reagoitiin siihen, että kiekko oli viivan yli, ottelun tuomaristo hylkäsi osuman videotarkistuksen jälkeen.

– (Juuso) Pärssinen sanoi, että se on maali. Kiekko oli munkin mielestä maalissa. Miksi he hylkäsivät, sitä pitää kysyä tuolta, Pennanen osoitteli sormellaan IIHF:n toimistoa päin.

– Ne (tuomarit) eivät tulleet sanomaan mitään, että miksi se hylättiin, Pennanen ihmetteli.

2:11 Leijonien tasoitus lähellä – tätä tilannetta katsottiin pitkään videolta

Leijonien turnaus jatkuu heti maanantaina, kun vastaan asettuu kisaisäntä Ruotsi.