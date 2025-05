Antti Pennanen paljasti: Leijonien kopissa tapahtui kesken Ruotsi-ottelun

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen nosti sekä hyvää että ei-niin-hyviä asioita esiin maanantain Ruotsi-ottelusta. Suomi koki ensimmäisen tappionsa tämän kevään MM-turnauksessa, kun Ruotsi oli parempi maalein 2–1.

Ruotsi siirtyi avauserässä johtoon, kun Leo Carlsson osui Atro Leppäsen koukkaamisjäähyn aikana. Lisää tuli toisessa erässä Mikael Ruohomaan kiekonmenetyksen jälkeen. Lucas Raymond tarjoili ja Jonas Brodin painoi kiekon sisään.

1:01 Ruotsi takoo kiekon verkkoon ensimmäisellä ylivoimallaan

1:00 Armoton Tre Kronor – tyylikäs 2–0-maali vastahyökkäyksestä

Leijonat kömpi maalin päähän kolmannessa erässä, kun Harri Pesonen osui kiistanalaisessa tilanteessa. Leijonien osuma tarkistettiin videolta, sillä ottelun tuomaristo oli ehtinyt viheltää pelin poikki ennen kuin kiekko lipui maaliin.

Osuma kuitenkin hyväksyttiin.

1:15 Leijonat kaventaa! Harri Pesonen survoo Suomen maalin päähän

Rinnalle Leijonat ei enää päässyt, vaikka se osoitti pelin loppuhetkillä luonnetta.

– Ei taipunut Suomi-poika ei. Henkinen kovuus, lujuus ja yhtenäisyys ovat kasvamassa. Tuo on ollut havaittavissa, että sellaista on olemassa. Tykkäsin myös siitä, mitä toisella erätauolla tapahtui. Emme olleet tyytyväisiä siihen, miten pelasimme toisessa erässä, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi MTV Urheilulle.

Mitä pukukopissa tapahtui?

– Kyllä siellä ihan kriittisesti oltiin. Kävimme läpi sitä, että näin ei voi jatkaa. Parantaa pitää. Teemme elämän itsellemme liian monimutkaiseksi, jos hyökkäämme tuolla tavalla ja sähläämme. Siitä puhuimme ja pelasimme sitten hyvin kolmannessa erässä, Pennanen kertoi.

Pennasen mukaan Leijonat ei meinannut saada omaa hyökkäyspeliään käyntiin avauserässä, kun Ruotsi painoi rajusti päälle. Ruotsi pääsi kiekkoihin, eikä Leijonat saanut hyökkäyksiä katki, kun keltapaitojen NHL-taiturit pitivät pelivälinettä vankasti hallussaan.

– Se on yksi tarina. Toinen tarina on kuusi jäähyminuuttia. Toinen erä taas on julma, jos siinä hyökkää huonosti ja jättää kiekkoja vääriin paikkoihin. Sitten pitää puolustaa pitkään. Meillä oli joku hetki siinä ja en tiedä innostuimmeko liikaa ja lähdimme jahtaamaan jotain, mitä peli ei tarjonnut. Sitten olimme pulassa. Kolmas erä oli meiltä parasta ja pääsimme melkein tasoihin. Tärkeä kokemus taas tälle joukkueelle. Ymmärrämme vielä syvemmin sitä, että minkälainen vaatimustaso täällä on. Samaan aikaan näimme sen, että kun olemme parhaimmillamme, pystymme pelaamaan voitosta näissä peleissä. Se vaatii sen, että olemme 60 minuuttia parhaimmillamme, Pennanen perkasi.

Leijonien joukkue koki tähän mennessä kovimman testinsä näissä kisoissa. Anti oli kaksijakoinen.

– Meni hyvin ja huonosti. Siellä oli hyviä asioita ja sitten oli huonoja asioita. Lopputulema on tietenkin se, että saimme kokemuksen tästä. Nyt on kiinni siitä, että mitä me tästä opimme, Pennanen pyöritteli.

Pennanen mainitsi avauserän kuusi jäähyminuuttia. Joukkoon mahtui varsin kuohuttavia tuomioita, kuten muun muassa Waltteri Merelän 2+2-minuuttinen, missä Ruotsin NHL-hyökkääjä Lucas Raymond luisteli Merelän mailaa päin.

– Ei se ollut missään nimessä 2+2, mutta taisimme päästä sitten pälkähästä siitä yhdestä, mikä oli maalin takana, Pennanen viittasi tilanteeseen, missä Ruotsin hyökkääjä Mika Zibanejad koki kovia.

1:50 Rajua kertomaa: Ruotsin Raymond teki kaikkensa vaikeuttaakseen Leijonien tilannetta

– Kai nuo pitkässä juoksussa aika tasan menee. Kai Slovakialla jäi enemmän hampaankoloon, Pennanen heitti, viitaten siihen, miten Slovakia koki kuohuttavan tappion maanantain aiemmassa ottelussa Itävallalle.

Leijonat otti kisojen avausviikonlopulta kaksi voittoa ja kärsi yhden tappion.

– Hyvää kasvua ja kolme hyvin erilaista peliä. Paljon kokemuksia ja nyt otetaan pieni paussi, analysoidaan, katsotaan ja palataan keskiviikkona asiaan. Monentyyppisiä kokemuksia, Leijonien päävalmentaja Pennanen summasi.