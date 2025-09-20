Tutkijat pyysivät tekoälyä kirjoittamaan virusten perimän ja tuloksena syntyi tappajafagi.

Kalifornian Standfordin yliopiston tutkijat onnistuivat luomaan viruksia, jotka metsästävät ja tuhoavat Escherichia coli -bakteereita. Aiheesta kertoo tiedejulkaisu Nature.

E. coli -bakteereja esiintyy ihmisten ja eläinten suolistoissa. Terveyskirjaston mukaan osa E. coli -bakteereista voi aiheuttaa ripulina ilmeneviä suolistotulehduksia. Eräs tällainen taudinaiheuttaja on EHEC-bakteeri.

Tautitapaukset Suomessa ovat pääsääntöisesti ulkomailla ruoasta tai juomasta saatuja, sillä elintarvikkeen saastuminen vaatii ulostekontaktin. Suomessa tavatut tautitapaukset ovat yleensä saastuneesta uimavedestä.

Tekoäly pystyi kirjoittamaan yhtenäisen genomin eli eliön perinnöllinen tiedon, jonka pohjalta tutkijat loivat bakteriofagin. Bakteriofagi on virus, joka loisii bakteerissa ja tuhoaa sen.

– Tämä on seuraava askel tekoälyllä luotuun elämään, tutkija Brian Hie kertoo.

Tutkijakollega Samuel King kertoo, että vielä monipuolisemman elävän organismin suunnittelemiseen on matkaa.

Tekoäly apuna suunnittelussa

Tekoälyä on käytetty esimerkiksi dna:n osien tai yksittäisten proteiinien kirjoittamiseen. Tekniikan kehittymisen myötä, tekoäly pystyy nyt myös luomaan paljon monimutkaisempia rakenteita, jotka mahdollistavat elämän ja esimerkiksi geenien kahdentumisen.

Tutkijat käyttivät tekoälyyn "valvotun oppimisen" -metodia, jotta virukset saatiin etsimään haluttuja bakteereita, lisääntymään niissä ja lopulta tuhoamaan ne täysin.

Duodecim-lehden mukaan bakteriofagihoito täydentää hyvin mikrobilääkehoitoja. Lääkeresistenttien bakteerien lisääntyessä, tutkijat ja lääketiede pyrkii jatkuvasti etsimään uusia keinoja vastata bakteerien mikrobilääkeresistenssiin.