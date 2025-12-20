Yhdysvalloissa republikaanipuolueen kongressiedustaja Elise Stefanik jättäytyy pois New Yorkin kuvernöörikilpailusta.
Stefanik jättää lisäksi paikkansa kongressissa tulevana vuonna. Stefanik kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.
Stefanikin mukaan päätöksen taustalla ovat muun muassa perhesyyt. Hän kirjoittaa haluavansa keskittyä äidin tehtäväänsä.
Stefanik oli aiemmin tänä vuonna ehdokkaana Yhdysvaltain YK-suurlähettilääksi, mutta presidentti Donald Trump veti ehdokkuuden pois ennen lopullista valintaa. Tällöin Trump ilmoitti, ettei hän halua vaarantaa Setfanikin ehdokkuudella republikaanien enemmistöä edustajainhuoneessa.
Republikaanipuolueen oikeistosiipeen kuuluvaa Stefanikia on kuvailtu Trumpin vankaksi liittolaiseksi ja Israelin tukijaksi.