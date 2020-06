Halla-aho toivoo erotetun Ano Turtiaisen palaavan perussuomalaisten eduskuntaryhmään – tällaisilla ehdoilla se on puheenjohtajan mukaan mahdollista

Eduskuntaryhmä jätti kuitenkin portin raolleen Turtiaisen paluulle. Tavion mukaan Turtiainen voi hakea ryhmän jäsenyyttä uudelleen vuodenvaihteen jälkeen, jos tämä on muuttanut käytöksensä pysyvästi.

Potkujensa jälkeen Turtiainen on ilmoittanut perustaneensa uuden eduskuntaryhmän.

Turtiaisen erottamisen jälkeen suurimmilla oppositiopuolueilla eli perussuomalaisilla ja kokoomuksella on kummallakin ryhmässään 38 kansanedustajaa.

– Jos minä haluan, että muut tukevat minua, myös minun on tuettava muita. Ei voi olla niin, että kaikkien muiden on uhrattava poliittista ja sosiaalista pääomaansa minun puolustamiseeni, mutta minulla on rajaton vapaus tehdä ja sanoa juuri niin kuin haluan ja välittämättä joukkuekavereideni mielipiteistä.