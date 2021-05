Annika Saarikko vaatii toimia tapahtumien avaamiseksi – Twitterissä irvaillaan: "Hallitus hoitaa myös opposition roolin kirittämällä ja arvostelemalla itseään"

Keskustan puheenjohtaja vaatii asiaa käsiteltäväksi hallituksen neuvotteluihin, sillä tilanne on hänen mukaansa tapahtuma-alan kannalta sekava.

– Tautitilanne on herkkä ja se voi aina yllättää. Jonkinlainen suuntaa-antavaa tulevaisuuden näkymä on kuitenkin pystyttävä tapahtuma-alan toimijoille antamaan ja avattava tapahtumia asteittain samalla kun muutakin toimintaa yhteiskunnassamme avataan, hän kirjoittaa.

– Tapahtumat on saatava käyntiin turvallisesti. Rajoitusten purku edennyt epätasaisesti, osaksi koska vastuu jakautuu eri valtakunnallisille ja paikallisille toimijoille. Hallituksen tehtävänä on selkeyttää ohjeistus, jotta tapahtumat eivät jää muiden elinkeinojen jalkoihin, Saramo kirjoitti.

Ministereiden tviitit ovat kirvoittaneet arvostelua Twitterissä. Osa on irvaillut ministereille siitä, että nytkö asiaan herätään, kun pandemiassa näytetään olevan menossa parempaan suuntaan ja lähemmäksi normaalimpaa elämää rokotteiden myötä.

Poliittisen historian dosentti Erkka Railo kysyy, kenellä on vastuu tilanteessa. Aluehallintovirastot päättävät tällä hetkellä rajoituksista.

– On aika sekavaa, että ministerit ja puoluejohtajat twiittaavat haluavansa avata maan, mutta se ei näytä olevan mahdollista. Osittain syynä on, että nyt AVI:t päättävät alueellisista rajoituksista. Mutta ne sanovat toimivansa THL:n ja STM:n suositusten mukaan. Missä on vastuu? Railo kysyy.