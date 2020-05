Sanna Marin älähti ministeriön koronajohtajan haastattelusta: "Ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua"

– STM:n Pohjolan lausunto ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua. Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa ja siksi rajoitustoimia on tehty ja on edelleen voimassa. Vahvistamme testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia, jotta virus ei leviäisi, sanoi Marin.