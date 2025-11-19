Helsingin taivaalla on tänään aamupäivällä herättänyt huomiota erikoinen leijailija.

Pasilassa Messukeskuksen ympäristössä on tänä aamupäivänä lennellyt huomiota herättävän iso luodin muotoinen esine. Lentävästä esineestä tuli MTV:lle keskiviikkona aamupäivästä lukuisia vihjeitä, ja se näkyi myös toimituksen ikkunasta kello 11 jälkeen selkeästi.

Mutta mistä oikein on kyse?

MTV selvitti, että kyseessä on suomalaisen Kelluu-yrityksen ilmalaiva, jolla voidaan valvoa isoja alueita ja esimerkiksi siten havaita sinne kuulumattomia ilma-aluksia. Alusta on testattu syksyllä muun muassa Naton harjoituksissa.

Ilmalaiva tallentui tänään myös reaaliaikaista lentokoneseurantaa tarjoavan Flightradar24-nettisivun karttoihin.

Kelluu-yrityksen toimitusjohtaja Janne Hietala kertoi MTV Uutisille syyskuussa, että laiva käyttää hyödykseen vetyä ja vetypolttokennoa, ja että se voi kellua taivaalla yli 12 tuntia.

– On ymmärretty, että isoja ja kalliita järjestelmiä tukemaan tarvitaan massavalmistettavia vaihtoehtoja, joita voi olla paljon. Meidän järjestelmämme on hyvin kustannustehokas muihin verrattuna, Hietala sanoi syyskuussa.