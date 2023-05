Näillä perusteilla Anneli Auer ja ex-miesystävä vaativat seksuaalirikostuomiota purettavaksi – neljä keskeistä seikkaa

Julkiseksi tuli muun muassa osa Anneli Auerin ja Jens Kukan tuomionpurkuhakemuksesta. Osa hakemuksesta on salattu.

Neljä seikkaa ovat hakemuksen perustana

Auerin ja Kukan tuomionpurkuhakemuksen mukaan tällaisia merkittäviä uusia seikkoja on neljä.

1) Auerin lasten tunnustukset siitä, että he ovat valehdelleet äitinsä ja tämän miesystävän rikoksista.

4) Vaasan hovioikeuden antama arvio lasten vuonna 2011 antamien kertomusten uskottavuudesta. Hakemuksen mukaan kyse on uudesta seikasta, sillä arvio annettiin vuonna 2015 sen jälkeen, kun Auer ja miesystävä oli jo tuomittu. Arvio liittyi lasten kertomuksiin näiden isän murhasta, josta Aueria syytettiin. Arvion mukaan lasten kertomukset eivät tukeneet syytettä.

Voiko uusiin kertomuksiin luottaa?

Auerin ja Kukan mukaan seksuaalirikostuomio tulisi nyt purkaa, vaikka molemmat ovat jo suorittaneet rangaistuksensa. Hakemuksen mukaan asiassa on viime kädessä kyse kaksikon oikeusturvasta.

– Vaikka he ovat rangaistuksensa suorittaneet, muodostaa valtavaa julkisuutta saanut tuomio edelleenkin niin vahvan paheksunnan, että yhteiskunnan velvollisuus on arvioida, onko tuomio perustunut valheellisiin todisteisiin.

Auerin ja Kukan mukaan erityinen painava syy asian tutkimiseksi on myös se, että lapset haluavat tuomion purettavaksi.

– He kantavat huonoa omaatuntoa siitä, mitä heidät on saatu tekemään ja puhumaan. He kokevat syyllisyyttä, josta heidät tulee mahdollisuuksien mukaan vapauttaa.