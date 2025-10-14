Hovioikeus katsoi, että sillä ei ole asiassa päätösvaltaa eli hylkäsi Auerin pyynnön keskeyttää käräjäoikeuden salauspäätöksen.
Turun hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä Anneli Auerin seksuaalirikosvyyhdin asiakirjoihin liittyen.
Anneli Auer oli vaatinut 17. 9. 2025 alkaneen seksuaalirikosoikeudenkäynnissä, että jutun kaikki asiakirjat olisivat julkisia.
Lue myös: Auer taas oikeudessa – nyt syytteessä rikoksista, joiden tuomio on jo lusittu
Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuitenkin päätti istunnossaan, että vain jutun haastehakemus on julkinen ja muiden asiakirjojen osalta päätetään asia kerrallaan.
Auer valitti tästä päätöksestä hovioikeuteen.
Hovioikeus katsoi, että sillä ei ole asiassa päätösvaltaa, eli käräjäoikeuden salauspäätös jäi täten voimaan.
Auerin seksuaalirikossyytteitä käsiteltiin ensimmäisen kerran oikeudessa 2010-luvun alussa, ja Anneli Auer sekä tämän miesystävä tuomittiin rikoksista vankeuteen. Myöhemmin Auerin lapset ovat peruneet kertomuksensa seksuaalirikoksista.
Korkein oikeus purki tuomion, ja palautti asian käsittelyyn käräjäoikeuteen. Käsittely on alkanut uudestaan alusta tänä syksynä.
Asiakirjapäätöksestä uutisoi ensin IS.