Kuinka pahasti suomalaisyritykset ovat kärsineet? Pian raportoidaan tuloksista, ja herkkua on tuskin luvassa: "Aika rumia numeroita tullaan näkemään"

Ensi viikolla vuorossa on muun muassa metsäyrityksiä, kuten Stora Enso ja UPM-Kymmene, ja heinäkuun lopussa oman katsauksensa vuoden toisesta vuosineljänneksestään julkaisee Nokia.

Osavuosikatsaukset tarjoavat näkymää siihen, kuinka koronakriisin runtelemat suuryritykset voivat. Etenkin isoimpien yrityksien kohdalla kysymys on Suomen kansantaloudenkin kannalta hyvin tärkeistä tunnusluvuista.

Ekonomisti: Viennin pohjakosketus lienee yhä edessä

– Toukokuun tilastoissa näkyy jo selvästi, että uusien tilauksien virta on laskenut. Kyllä minä pelkään, että se näkyy myös kesällä, että tilauskannat on supistuneet ja vientiteollisuudelle on vähän niukemmat ajat edessä, Kuoppamäki miettii.