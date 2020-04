Kuluttajien luottamus talouteen romahti kaikkien aikojen pohjalukemiin – yritykset 1990-luvun laman tunnelmissa

Koronakriisi on romahduttanut kuluttajien ja yritysten luottamuksen sekä omaan että Suomen talouteen. Kuluttajien luottamus on vajonnut tässä kuussa alemmaksi kuin kertaakaan 25-vuotisen mittaushistorian aikana. Tunnelma yrityksissä on samankaltainen kuin 1990-luvun laman aikana.